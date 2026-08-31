TÜİK'in Temmuz 2026 işgücü istatistiklerine göre işsizlik oranı yüzde 8,1'e yükselirken, istihdam oranı yüzde 48,3'e geriledi. Atıl işgücü oranı ise yüzde 30,6 ile dikkat çekti.

ANKARA (İGFA) - TÜİK'in bugün açıkladığı Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre, 15 ve daha yukarı yaştaki işsiz sayısı Temmuz'da bir önceki aya göre 150 bin kişi artarak 2 milyon 860 bine çıktı. İşsizlik oranı 0,5 puan artışla yüzde 8,1 seviyesinde gerçekleşti. Erkeklerde işsizlik oranı yüzde 6,8, kadınlarda ise yüzde 10,6 olarak tahmin edildi.

İSTİHDAMDA DÜŞÜŞ

İstihdam edilenlerin sayısı Temmuz ayında bir önceki aya göre 388 bin kişi azalarak 32 milyon 362 bin oldu. İstihdam oranı da 0,6 puan düşerek yüzde 48,3 seviyesine indi. Bu oran erkeklerde yüzde 65,5, kadınlarda ise yüzde 31,4 olarak kaydedildi.

İşgücüne katılma oranı ise aynı dönemde 0,4 puan azalarak yüzde 52,5 oldu. İşgücü sayısı 238 bin kişi azalışla 35 milyon 222 bine geriledi.

GENÇ İŞSİZLİĞİ YÜKSELDİ

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,5 puan artarak yüzde 14,5 oldu. Genç erkeklerde oran yüzde 11,3, genç kadınlarda ise yüzde 20,3 olarak hesaplandı.

Atıl işgücü oranı yüzde 30,6

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi temmuzda 42 saat olarak gerçekleşti. Atıl işgücü oranı ise bir önceki aya göre 1,8 puan artarak yüzde 30,6 seviyesine çıktı.

Uzmanlar, istihdamdaki gerileme ve atıl işgücündeki artışın işgücü piyasasında zayıf görünümü sürdürdüğüne işaret ettiğini değerlendiriyor.