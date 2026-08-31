Ticaret Bakanlığı, Türkiye'nin Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üyesi ülkelerle dış ticaret hacminin 2002'den 2025 sonuna kadar yaklaşık 20 kat artarak 16,9 milyar dolara ulaştığını açıkladı. 2026'nın ilk yedi ayında ise üye ve gözlemci ülkelerle toplam ticaret hacmi 16,2 milyar dolara yükseldi.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ve gözlemci ülkelerle ekonomik ve ticari ilişkilerin güçlenmeye devam ettiğini bildirdi.

Bakanlığın verilerine göre, Türkiye'nin TDT üyesi ülkelerle dış ticaret hacmi 2002'de 871 milyon dolardan, 2025 sonunda 16,9 milyar dolara yükseldi. Böylece söz konusu dönemde ticaret hacminde yaklaşık 20 katlık artış kaydedildi.

EN FAZLA TİCARET KAZAKİSTAN'LA

2025 yılında TDT ülkeleri arasında Türkiye'nin en fazla ticaret yaptığı ülke 7,8 milyar dolarla Kazakistan oldu. Kazakistan'ı 4,3 milyar dolarla Azerbaycan, 3,1 milyar dolarla Özbekistan ve 1,6 milyar dolarla Kırgızistan izledi.

Ticaretteki artış 2026'da da sürdü. Ocak-Temmuz döneminde Türkiye'nin TDT üyesi ülkelerle dış ticaret hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,6 artarak 10,1 milyar dolara ulaştı.

Gözlemci ülkeler Türkmenistan, Macaristan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile toplam ticaret hacmi de 2025'te yüzde 6,8 artışla 10 milyar dolara, 2026'nın ilk yedi ayında ise yüzde 5,1 artışla 6,1 milyar dolara yükseldi.

Böylece 2026 yılı Temmuz ayı itibarıyla TDT üyesi ve gözlemci ülkelerle yıllıklandırılmış toplam ticaret hacmi 27,8 milyar dolara ulaştı.

ORTA KORİDOR VURGUSU

Ticaret Bakanlığı, küresel ticaret ve üretim dengelerindeki değişimin Türk coğrafyasının stratejik önemini artırdığına dikkat çekti. Açıklamada, Orta Koridor'un sunduğu fırsatların Türk dünyasının ekonomik entegrasyonu açısından önemli bir potansiyel taşıdığı belirtilerek, Türkiye'nin TDT çatısı altında ekonomik ve ticari entegrasyonu güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdüreceği vurgulandı.