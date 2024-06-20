Meriç Nehri Elektrik Santrali Projesi'nde gelecek ay elektrik üretimi yapılması öngörülüyorErdoğan DEMİR (EDİRNE İGFA)

Edirne Valisi Yunus Sezer, Meriç Nehri Elektrik Santrali Projesi ile ilgili gazetecilere açıklamada bulundu.

Projeye 2021 yılında başlandığını dile getiren Vali Sezer, 2023 yılının Temmuz ayında su tutma işlemi sırasında santralde arıza ve hasar meydana gelmesiyle projenin durdurulduğunu söyledi.

Meriç Nehri Elektrik Santrali Projesinde su tutma ünitelerinin testlerinin başladığını belirten Vali Sezer, “Burada çok büyük teknik ekibin çalıştığını belirtmek istiyorum. Su tutma işlemi dün gece başladı. Burada elektrik üretimi yapılacak ama biz şu anda su tutma ünitelerinin testini yapıyoruz. Tüm savakların testlerini yaptık, Edirnemize güzel hizmet kazandırmış olduk. Gerçekten çok büyük emek verdik.” dedi.

Millet Bahçesi projesinin tamamlanmasıyla birlikte Meriç Nehri ve çevresinin bir bütün halinde vatandaşlarımızın hizmetinde olacağını söyleyen Vali Sezer, “Burası Balkanlar’ın mini bir boğazı olacak. Projemiz Millet Bahçemizin tamamlanmasıyla birlikte bir bütün halinde vatandaşlarımızın hizmetinde olacak. Edirnemizin Meriç Nehrinin bulunduğu nokta güzel bir yapıya kavuşmuş olacak. Türkiye’nin belki de Avrupa’nın ender görselliklerine sahip alanlarından olacak. Alınması ve yapılması gereken tedbirlerin tamamı yeniden yapıldı. İlimiz her şeyin en güzelini hak ediyor. Edirnemize hayırlı olsun. Test aşamasının bitmesiyle birlikte bayramdan sonra belirlenen tarihlerde elektrik üretiminin başlamasını ön görüyoruz.” İfadelerini kullandı.