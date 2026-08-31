Konya Ticaret Odası Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda küresel ve bölgesel gelişmeler, Türkiye ekonomisinin görünümü, KOSAM tarafından hazırlanan beş ayrı stratejik rapor çerçevesinde Konya ekonomisi ve 2027-2029 dönemi Orta Vadeli Programı öncesinde iş dünyasının beklentileri değerlendirildi.

KONYA (İGFA) - Konya Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk, 2027-2029 dönemini kapsayacak yeni Orta Vadeli Program'ın fiyat istikrarı, finansmana erişim, istihdam ve yapısal reformlar bakımından reel sektörün temel beklentilerini karşılaması gerektiğini söyledi.

Konya Ticaret Odası toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Öztürk, İsrail'in Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef alan saldırılarının kabul edilemez olduğunu belirtti. Suriye'de barış, istikrar ve devlet düzeninin yeniden tesis edilmesini önemsediklerini vurgulayan Öztürk, hükümetin bu yöndeki politikalarına destek verdiklerini ifade etti.

'FİYAT İSTİKRARI VE ÖNGÖRÜLEBİLİR BÜYÜME ÖNCELİK OLMALI'

Eylül ayının ilk haftasında açıklanması beklenen 2027-2029 Orta Vadeli Program'ın, temel makroekonomik hedeflerin yanında iş ve yatırım ortamını doğrudan etkileyen tedbirleri de içermesi gerektiğini belirten Öztürk, iş dünyasının beklenti ve taleplerini ekonomi yönetimi ile TOBB'a ilettiklerini söyledi.

Mevcut OVP hedeflerini de değerlendiren Öztürk, istihdam, ihracat ve kişi başına gelirde olumlu bir tablo oluştuğunu ancak enflasyon ve dış ticaret dengesinde belirgin sapmalar yaşandığını kaydetti.

Öztürk, yeni programdan beklentilerini şöyle özetledi:

Fiyat istikrarının sağlanması

Enflasyonun kalıcı şekilde düşürülmesi

Öngörülebilir ve sürdürülebilir büyüme ortamı oluşturulması

İstihdamın artırılması

İş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi

Yapısal reformlara öncelik verilmesi

KOBİ'LER VE İHRACATÇILAR İÇİN FİNANSMAN ÇAĞRISI

Reel sektör açısından en önemli başlıklardan birinin finansmana erişim olduğunu vurgulayan Öztürk, KOBİ'lerin öncelikli olmak üzere işletmelere kolay kredi imkânı sağlanması gerektiğini dile getirdi.

Emek yoğun sektörlere ek destek verilmesini, üretim ve ihracat kapasitesinin korunmasını, işgücü piyasası ve mesleki eğitimde reform yapılmasını isteyen Öztürk, artan korumacılık ve küresel ticaret savaşları döneminde yerli sanayinin korunmasının da kritik olduğunu belirtti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının bir hafta vadeli repo ihalelerine yeniden başlama kararını olumlu bulduklarını söyleyen Öztürk, bu adımın piyasa fonlama maliyetlerini aşağı çektiğini ve finansal piyasalarda normalleşmeyi desteklediğini ifade etti.

Bankalara ve katılım bankalarına çağrıda bulunan Öztürk, normalleşmenin gecikmeden ticari kredi ve finansman maliyetlerine yansıtılması gerektiğini söyledi. Politika faizi ile kredi faizleri arasındaki yüksek farkın reel sektörü zorladığını belirten Öztürk, daralan kredi limitleri ve ağır teminat şartlarının üretim, yatırım ve ticareti baskıladığını kaydetti.