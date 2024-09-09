Darıca’nın Süper Amatör Lig’deki tek temsilcisi Darıca Türkelispor toplumun tüm kesimlerinden destek görmeye devam ediyor. Ferhat Yılmaz başkanlığında şeffaf bir yönetim anlayışı ile takdir toplayan Darıca temsilcisi,SİNOP (İGFA) - Sinop Türkeli Çatak Köyleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nden tam destek aldı. Dernek Başkanı Özgür Özcan ve dernek üyeleri, turuncu beyazlı kulübün yanında olduğunu belirterek, Darıca Türkelispor’a maddi ve manevi destek verdiklerini açıkladılar. Derneğe teşekkür ziyaretinde bulunan Darıca Türkelispor Kulübü Başkanı Ferhat Yılmaz, “Özgür Başkanımız ve dernek üyelerimizin kulübümüze olan yaklaşımları ve tam destek vermeleri bizleri mutlu etti. Katkı ve desteklerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

ÖZCAN’DAN DARICA TÜRKELİSPOR’A TAM DESTEK

Spora ve sporcuya desteğin önemine vurgu yapan Sinop Türkeli Çatak Köyleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Özgür Özcan, “Spor, fiziksel, ruhsal ve toplumsal gelişimde önemli bir olgudur. Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutan spora herkesin destek vermesi gerekiyor. Bu anlamda önemli bir vizyon üstlenen Darıca Türkelispor’un her daim yanında olacağımızın bilinmesini isteriz. Türkelispor’a yeni futbol sezonunda gönülden başarılar diliyoruz” dedi.