Sinemaseverleri 1 Ağustos Cuma günü vizyona girecek yeni filmler bekliyor.İSTANBUL(İGFA) - Yeniden vizyona girecek Aile Arasında, Dağ 2 ve Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri filmlerinin yanı sıra sıra komediden korkuya, aksiyondan drama kadar önemli yapımların vizyonda olacağı 1 Ağustos Cuma günü, sinemaseverlere farklı dünyaların kapılarını aralıyor.

İşte 1 Ağustos Cuma günü vizyonunun öne çıkanları:

Sevilen animasyon serisi "Kim Demiş Kötüyüz Diye?" serisinin devam filminde, suçlu hayvanlar çetesinin üyeleri, yeni ve iyi insanlara dönüşmeye çalışırken, güven ve kabul bulmakta zorlanıyorlar. Ancak, tümüyle kadınlardan oluşan bir suçlu çetesi tarafından "son bir iş" yapmaya zorlanarak emekliliklerinden çıkarılıyorlar.

Leslie Nielsen'in yer aldığı The Naked Gun serisinin devamı niteliğindeki Çıplak Silah filminde babasının izinden giden Yüzbaşı Frank Drebin Jr.'ın hikâyesini anlatıyor.

Senaristliğini ve yönetmenliğini Michael Philippou ve Danny Philippou’nun üstlendiği Onu Geri Getir filminde bir erkek ve kız kardeşin, yeni koruyucu annelerinin ıssız evinde karanlık sırları gün ışığına çıkaran rahatsız edici bir ritüelle karşılaşması anlatılıyor. İki kardeş ürkütücü tehditten kaçmaya çalışırken, çoktan dehşetin bir parçası olduklarını fark ederler.

Senaristliğini ve yönetmenliğini David Moreau’nun üstlendiği; korku gerilim filmi Other annesinin ölümünün ardından çocukluğunun sessiz taşra evine dönen Alice’in geçmişin izlerini takip etmeye başlaması ve ailesiyle ilgili korkunç bir gerçekle yüzleşmesini konu ediniyor.

İngiliz pop yıldızı Robbie Williams'ın gerçek hayat hikâyesine dayanan Better Man: Robbie Williams'ın Hikayesi müzikali, Michael Gracey tarafından yönetiliyor. Williams'a motion capture teknolojisi ile bir şempanze olarak yer veren filmde kendisini Jonno Davies canlandırıyor.

21. yüzyılın pop ikonlarından BTS'i dünya çapında bir isim haline getiren tutkulu hayranlığın içine dalan BTS Army: Forever We Are Young yeniden vizyona giriyor. Film, dünyaca ünlü K-pop grubu BTS'nin müziğini ve grubun kendini adamış hayran kitlesi olan BTS Army'yi anlatıyor.

Ahmad Nader Galal'ın yönettiği Ahmed ve Ahmed filminde yerleşmek için Mısır'a geri dönen Ahmed’in kendisini tehlikeli bir suç imparatorluğunun başında bulması ve alışılagelmedik ve korkutucu bir süreçle karşı karşıya gelmesini konu alıyor.