Simge Sağın hakkında yürütülen soruşturma kapsamında önemli bir gelişme yaşandı. Sanatçının avukatı müvekkilinin özel laboratuvarda yaptırdığı testlere ilişkin sonucu paylaşarak, idrar testinde herhangi bir yasaklı maddeye rastlanmadığını duyurdu.

İSTANBUL (İGFA) - Sanatçı Simge Sağın'ın avukatı Eda Salman, müvekkilinin sağlık testlerine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamaya göre Sağın, dün Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örnekleri verirken, şeffaflık ilkesi doğrultusunda Sağlık Bakanlığı onaylı özel bir laboratuvarda da idrar, kan ve saç testlerini yaptırdı.

Bugün ulaşan idrar testi sonucunda, Sağın'ın vücudunda herhangi bir yasaklı maddeye rastlanmadığı bildirildi.

Testte yalnızca sanatçının e-Nabız sistemine kayıtlı, doktor kontrolünde reçete edilmiş ve uzun süredir kullandığı ilaçlara ilişkin bulguların yer aldığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Adli Tıp Kurumu ile ilgili laboratuvardan gelecek kan ve saç testi sonuçlarının da aynı şeffaflıkla kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi.