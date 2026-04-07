İbrahim Tatlıses, tansiyon düşüklüğü şikayetiyle hastaneye başvurdu. Yapılan tetkiklerin ardından ünlü sanatçı tedbir amaçlı yoğun bakıma alındı.

İSTANBUL (İGFA) - Türk müziğinin önemli isimlerinden İbrahim Tatlıses, bugün saat 11.20'de Acıbadem Altunizade Hastanesi Acil Servisi'ne başvurdu. Tatlıses'in tansiyon düşüklüğü şikayetiyle hastaneye geldiği öğrenildi.

Hastanenin Başhekimi Dr. Engin Çakmakçı tarafından yapılan açıklamada, acil serviste gerçekleştirilen muayene ve tetkiklerin ardından sanatçının durumunun detaylı şekilde değerlendirildiği belirtildi.

Yapılan kan testleri ve tomografi sonuçlarına göre Tatlıses'in ilk bulgularında enfeksiyon ön tanısı tespit edildi.

Bu doğrultuda ünlü sanatçı, tedbir amacıyla yoğun bakım servisine alındı.

Açıklamada, Tatlıses'in bilincinin açık olduğu, kalp ve akciğer fonksiyonlarının normal seyrettiği ve genel sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.