Ünlü iletişim danışmanı Özgür Aras, sanatçısı Simge Sağın için Akademetre Araştırma & Stratejik Planlama'ya kapsamlı bir marka algı araştırması yaptırdı. Türkiye genelinde 2.500 kişilik geniş bir örneklemle gerçekleştirilen çalışma, Simge Sağın'ın kariyerinde yol gösterici bir rehber niteliği taşıyor.

İSTANBUL (İGFA) - Kalitatif ve kantitatif yöntemlerle yürütülen araştırma, Simge Sağın'ın hedef kitlesi nezdindeki algısını tüm yönleriyle ortaya koydu.

Simge Sağın, geniş kitleler tarafından samimi, güven veren ve müziğiyle duygusal bağ kurabilen güçlü bir pop yıldızı olarak görüldüğü araştırma verilerine göre özellikle çocuklar ve gençler nezdinde sıcak ve pozitif bir figür olması, sanatçının aileler tarafından da rahatlıkla benimsenmesini sağladığı kaydedildi.

SEVİLEN, GÜVENİLEN VE TAVSİYE EDİLEN BİR İSİM

Araştırmaya katılanların büyük bölümü, Simge Sağın'ı çevresine gönül rahatlığıyla önerdiğini ifade ediyor. Dinleyiciler, Simge'yi yalnızca dinlemekle kalmıyor; aynı zamanda başkalarına da tavsiye ediyor. Bu durum, sanatçının yalnızca popüler değil, benimsenen bir isim olduğunu ortaya koyuyor.

ŞARKILARI GENİŞ KİTLELERE HİTAP EDİYOR

Katılımcılar, Simge Sağın'ın şarkılarını keyifle dinlediklerini ve genel olarak çok beğendiklerini belirtiyor. Güçlü sesi, duyguyu yansıtma biçimi ve sahnedeki enerjisi, Simge Sağın'ı pop müzik sahnesinde ayrıcalıklı bir noktaya taşıyor. Özellikle çocukların şarkıları neşeli, eğlenceli ve akılda kalıcı bulması, Simge Sağın'ın çok geniş bir yaş aralığına hitap ettiğini gösteriyor.

MARKA ARKETİPİ: 'AŞIK'

Araştırma bulgularına göre Simge Sağın'ın marka kişiliği, 'Aşık' arketipiyle örtüşüyor. Duyguyu merkezine alan şarkı dili, romantik anlatımı ve samimi sahne duruşu, dinleyicileriyle güçlü bir bağ kurmasını sağlıyor. Bu yaklaşım, Simge'yi yalnızca dinlenen değil, hissedilen bir sanatçı konumuna taşıyor.

'GÜVENLİ POP YILDIZI' ALGISI GÜÇLÜ

Simge Sağın; kadınsı ama ölçülü tarzı, modern ve şık estetiğiyle hem sahnede hem de medyada güven veren bir pop yıldızı olarak algılanıyor. Bu özellikler, onu özellikle çocuklar ve aileler için rahatlıkla takip edilebilir bir isim haline getiriyor.

DAHA ÖZGÜN BİR İMZA İÇİN BÜYÜK POTANSİYEL

Araştırma, Simge Sağın için önemli bir fırsat alanına da işaret ediyor. Dinleyiciler, sanatçının müziğinde ve sahne anlatımında zamanla daha özgün ve ayırt edici bir imzanın güçlenebileceğini düşünüyor. Bu durum bir eksiklikten çok, büyüme ve gelişim alanı olarak değerlendiriliyor.

Simge'nin vokal performansı ve sahne enerjisi, araştırmada öne çıkan güçlü başlıklar arasında yer alıyor. Profesyonel duruşu ve sahnedeki hâkimiyeti, onu pop müzikte güvenilir bir isim haline getirirken; bu gücün daha özgün bir görsel ve anlatı diliyle desteklenmesi, Simge markasını bir üst seviyeye taşıyabilir.

GÜÇLÜ BİR MARKA YILDIZINA DOĞRU

Araştırma sonuçları, Simge Sağın'ın bugün Türkiye'de; geniş kitleler tarafından tanınan, samimi ve pozitif bulunan, şarkılarıyla duygusal bağ kurabilen, çocuklar ve aileler tarafından güvenle benimsenen, tavsiye edilen güçlü bir pop yıldızı konumunda olduğunu ortaya koydu.