Hollanda'da yılların tecrübesi Silifke ayran ve süt ürünleri fabrikası Rotterdam'da dünyada ilk kez açılan Deprem Evine gelen depremzede ailelere ayran desteği vererek gönülleri fethetti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Silifke Yönetim Kurulu Başkanı Behzat Eren, firma olarak depremde de depremzedelerin yanında olduklarını belirterek, "Yeni açılan ve depremin unutulmaması için yapılan Rotterdam daki deprem evine her hafta ihtiyaca göre gelen konuklara ayran desteği yapmaktan gurur duyuyoruz" dedi.

Deprem evi sahibi Bülent Türker ise, Behzat Eren'e desteklerinden ötürü teşekkür etti. Yüzlerce konuğa Silifke ayranı verdiklerini belirten Türker, "Herkes teşekkür ediyor ve destekçilere de dua ediyorlar. Böyle hayırsever firmaların çoğalması dileğiyle" diye konuştu.