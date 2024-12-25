İstanbul'da Şile 75. Yıl Ortaokulu'nda sabah dağıtılan 'Okul Beslenme Desteği' paketlerinden kaynaklandığı öne sürülen zehirlenme iddiaları üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri harekete geçti. Dağıtılan paketler laboratuvar incelemesine gönderildi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Şile'deki zehirlenme iddiaları üzerinde ortaokulda dağıtılan beslenme paketleri üretimden dağıtıma kadar titiz denetime tabi tutuldu.

Gıda mühendisinin gözetiminde yapılan numune alımında, paket içeriğinde son kullanma tarihi geçen ürün olmadığı gibi, üretim tarihleri yakın taze ürünler tercih edildiği belirlenirken, söz konusu iddialarla ilgili laboratuvarda detaylı incelemenin sürdüğü bildirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yöneticileri zehirlenme iddiasının ardından hastaneye giderek öğrenciler, veliler ve sağlık görevlileriyle temasa geçti. Hastaneye başvuran 53 öğrenciden büyük bölümü evlerine gönderildi. Bugün resmi bir ziyaret için Şile’de bulunan İstanbul Valisi Davut Gül’ün hastaneyi ziyaret edeceğinin öğrenilmesinden ardından bazı öğrencilere serum takıldığı ve takibe alındığı öne sürüldü.

Öğrencilerin dağıtılan gıda paketinden zehirlenip zehirlenmediğine ilişkin tıbbi bir kesin bulgu bulunmazken, zehirlenme şüphesiyle ilgili tıbbi ve laboratuvar incelemeleri sürdüğü, kesin sonuçların kamuoyuyla şeffaf şekilde paylaşılacağı kaydedildi.

Bu arada Şile'de 23-25 Aralık tarihlerinde farklı okullara toplam bin 500 paket dağıtıldığı belirtilirken, 25 Aralık'ta te Şile 75. Yıl Ortaokulu'na ulaştırılan 500 paketin içeriğinde sandviç, 200 ml Halk Süt, taze meyve, su ve kek ya da kuruyemiş bulunduğu öğrenildi.