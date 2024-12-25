Bilecik İl Özel İdaresi, Vali Şefik Aygöl başkanlığında 2024 yılı faaliyetlerini değerlendirirken, 2025 yılı planlamalarını yaptı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik Valisi Şefik Aygöl, İl Özel İdare'nin yıl sonu toplantısında 2024'ü değerlendirirken, yeni yıla ilişkin planlamalara ilişkin de brifing aldı.

Toplantıda, 2024 yılı boyunca gerçekleştirilen projeler ve hizmetler detaylı bir şekilde değerlendirildi.

Vali Aygöl, 2024 yılını Bilecik için önemli bir hizmet yılı olarak nitelendirdi.

66 kilometre sıcak asfalt çalışmasının tamamlandığını kaydeden Vali Aygöl, 2024 yılında 117 su kanalı projesi hayata geçirildiğini, 20 yeni yapım ve 135 onarım olmak üzere toplam 155 proje gerçekleştirildiğini söyledi. Kapsamlı çalışmaların Bilecik'in kalkınması ve vatandaşların yaşam kalitesinin artırılması için önemli adımlar olduğunu vurgulayan Vali Aygöl, 2025 yılı hedeflerine de değinerek, 2025 yılında da aynı kararlılık ve azimle hizmet etmeye devam edeceklerinin altını çizdi.

Toplantı, 2025 yılı için planlanan projelerin ve öncelikli hedeflerin değerlendirilmesiyle sona erdi.