İstanbul'da Şile Belediyesi, Ekim ayı meclis toplantısında borçlar, personel maaşları, iptal edilen Şile Bezi Festivali ve asfalt çalışmalarını tartıştı. AK Parti Meclis Üyesi Kömürcü, festivalin iptal gerekçesini ve Şile'nin kurtuluş tarihi hatasını eleştirirken, Başkan Vekili Terzi, mali zorluklara dikkat çekti.

Nurcan KIRCALI / İSTANBUL (İGFA) - Şile Belediyesi, Nikah Sarayı'nda, Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi başkanlığında Ekim ayı olağan meclis toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantıda, borçlar, personel tediyeleri, iptal edilen Şile Bezi Festivali ve asfalt çalışmaları ele alındı.

AK Parti Meclis Üyesi Fatih Mehmet Kömürcü, gündem dışı konuşmasında, yaklaşık 80 geçici çalışanın SİPAŞ bünyesine alınmasından dolayı teşekkür ederken, ödenmeyen tediyelerin durumunu sordu. Kömürcü, seçim döneminde vaat edilen projelerin henüz hayata geçirilmediğini de vurguladı.

ŞİLE BEZİ FESTİVALİ NEDEN İPTAL EDİLDİ?

Kömürcü, her yıl düzenlenen Şile Bezi Festivali'nin bu yıl sessiz sedasız iptal edildiğini belirterek, 'Neden kamuoyuna bir açıklama yapılmadı? Olağanüstü durumlar dışında festivalin iptali kabul edilemez' dedi. Başkan Vekili Terzi, festivalin Şile'nin tanıtımı için önemine vurgu yaparak, 'Maliyetler ve getiriler değerlendirildiğinde zorlayıcı şartlar karar almamızı gerektirdi. 2026'da yapmayı temenni ediyoruz' açıklamasında bulundu.

KURTULUŞ GÜNÜ'NDE HATA TEPKİSİ

Kömürcü, Şile'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 7 Ekim 1922 olduğunu, ancak belediyenin sosyal medya paylaşımında yanlışlıkla 1923 yazıldığını belirtti. Geçen yıl da aynı hatanın yapıldığını ifade eden Kömürcü, 'Kurumsal hafıza bu kadar basit hatalar yapmamalı' diyerek tepki gösterdi.

ASFALT ÇALIŞMALARI VE BORÇLAR

Meclis Üyesi Onur Taylan, ilçedeki asfalt çalışmalarının yetersiz olduğunu, geçmişteki arsa satış gelirlerinin bu projelere yönlendirilmesi gerektiğini savundu. Ayrıca, altyapı çalışmaları sırasında zarar gören yolların bedelinin belediyeye ödendiğini, bu kaynakların asfalt için kullanılması gerektiğini belirtti. Terzi, önceki dönemden kalan borçların ödendiğini, arsa satış gelirlerinin bir kısmının asfalt projelerine ayrıldığını ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile iş birliğiyle Şile-Ağva sahil yolunun 5 km'lik kısmına asfalt döküldüğünü aktardı.