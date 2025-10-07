AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi tarafından Akşehir'de hayata geçirilen 104 kilometrelik içme suyu şebekesi yenileme yatırımının açılışını yaptı.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Akşehir'de yapımı tamamlanan 104 kilometrelik Merkez İçme Suyu Yapım İşi Projesi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Akşehir Meydanı'nda düzenlenen programda konuşan Akşehir Belediye Başkanı Nuri Köksal, pek çok şehirde olduğu gibi Akşehir'in de uzun yıllara dayanan eskimiş, su kaçağı çok olan, hijyenik sorunları da bünyesinde taşıyan içme suyu şebekesinin yenilenmesinin çok kayda değer bir hizmet olduğunu belirterek, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a teşekkür etti.

Akşehir Kaymakamı Mustafa Yiğit, ilçenin geleceğini teminat altına alan önemli yatırımın hayata geçmesini sağlayan AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem'e ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a teşekkür etti.

'BU PROJE; ÇOCUKLARIMIZIN, GENÇLERİMİZİN VE TÜM HEMŞEHRİLERİMİZİN DAHA SAĞLIKLI BİR GELECEĞE KAVUŞMASININ TEMİNATIDIR'

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, tarihiyle, samimiyetiyle, misafirperverliğiyle nam salmış; Nasreddin Hoca'nın, Seyit Mahmut Hayrani'nin, Nimetullah Nahçevani'nin, Tarık Buğra'nın ilmiyle aydınlanmış Akşehir'de bulunmanın bahtiyarlığını yaşadıklarını ifade etti.

İçme suyunun; hayatın kaynağı, insanın en temel ihtiyacı, şehirlerin gelişmişliğinin de göstergesi olduğunu vurgulayan Başkan Altay, 'Biz de bu anlayışla Akşehir'imizin içme suyu meselesini köklü bir şekilde çözüme kavuşturduk. 2022 yılında ihalesini gerçekleştirdiğimiz ve 223 milyon liralık yatırımla hayata geçirdiğimiz bu dev projeyi tamamlayarak hemşehrimizin hizmetine sunuyoruz. Bugün resmi açılışını gerçekleştirdiğimiz bu proje kapsamında; 104 kilometreyi aşkın içme suyu hattı, 500 metreküplük su deposu, 4 bin 50 abone bağlantısı, izolasyon vana odaları, basınç düşürücü vana odaları, debimetre odaları ve en modern teknolojilerden biri olan SCADA sistemi inşa edildi. Böylelikle Akşehir'imizin her mahallesine daha sağlıklı, daha kaliteli ve daha güvenli içme suyu ulaştırmanın gurunu yaşıyoruz. Bu proje, sıradan bir altyapı çalışmasının ötesinde çocuklarımızın, gençlerimizin ve tüm hemşehrilerimizin daha sağlıklı bir geleceğe kavuşmasının teminatıdır' ifadelerine yer verdi.

'BİZ HİZMETTE SİYASETİ HEP İKİNCİ PLANA İTTİK'

Altyapı işlerinin zorluğuna vurgu yaparak özellikle seçim öncesi kimsenin altyapı işine girmek istemeyeceğini ifade eden Başkan Altay konuşmasına şu sözlerle devam etti:

'Ama biz hizmette siyaseti hep ikinci plana ittik ve özellikle yapılan kazıda gördük ki borulardan geçen suyu insanların içmesi mümkün değildi. Çok büyük bir çalışma başlatıldı. İş yaparsanız ön görülemeyen sorunlar çıkar ama iş yapmazsanız kimse sizi bununla ilgili eleştirmez. Biz iş yapmayı tercih ettik ve bundan sonra da iş yapmaya devam edeceğiz. Çünkü biz hizmet siyasetini kendimize düstur edindik. Bakın 2014 yılında Yeni Büyükşehir Yasası'yla birlikte herkes Konya'da yasanın nasıl uygulanacağını tartışıyordu. Bugün şöyle etrafınıza bir baksanız; hemen arkamızdaki Arasta Çarşısı, Melek Girmez Hanı, cephe sağlıklaştırma faaliyetleri, bugün hizmete açacağımız 223 milyon liralık altyapı tesisi, atık su arıtma tesisleri, yıkılan pazarın yerine yapılan pazar tesisi: Hepsinde Büyükşehir Belediyemizin emeği var. Bunları biz hizmet anlayışıyla gerçekleştiriyoruz. Bunları yaptık, işimiz bitti mi, bitmedi. Bundan sonra da inşallah aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya, Akşehirli hemşehrilerimize hizmet etmeye devam edeceğiz.'