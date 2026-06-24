Şile Dernekler Federasyonu'nun düzenlediği Şileliler gecesinde, sandıklardan çıkarılan geleneksel Şile Bezi kıyafetler defileyle tanıtıldı.
Nurcan KIRCALI / İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'un Karadeniz kıyısındaki kültür hazinesi Şile Bezi, geçmişin izlerini taşıyan değerleri yeniden gün yüzüne çıkarıyor. Yıllarca sandıklarda saklanan, el emeği ve göz nuruyla hazırlanan bezler, 'Geçmişten Geleceğe Dokunan Sandıklardaki Şile Bezi' temalı defileyle davetlilerin beğenisine sunuldu.
Şile köylerinden toplanan kadın emeğiyle dokunan kıyafetler, Şile Dernekler Federasyonu'nun düzenlediği Şileliler gecesinde sergilendi. Defilede tarih kokan kıyafetler, ayaklardaki lastik mest ayakkabılarla bütünlük sağladı.
Defilenin koreografisi modacı Ercan Arslan tarafından hazırlanırken, müzik direktörlüğünü Ayhan Topaloğlu üstlendi. Yoğun katılımın olduğu gecede izleyiciler, kültürel mirasın modern yorumlarla buluştuğu gösteriyi ilgiyle takip etti.
Şile Bezi'nin coğrafi işaretli değerini yaşatmak amacıyla düzenlenen defileler kamuoyunda ses getirmeye devam ederken, etkinlik sonunda İstanbul İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü İlhan Ocaklı, modacı Ercan Arslan'a günün anısına çiçek takdim etti.