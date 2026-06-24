İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin katılımcı yerel yönetim anlayışıyla yürüttüğü Yurttaş Meclisleri'nin ikinci etap toplantıları Selçuk'ta başladı.

İZMİR (İGFA) - Yurttaşlar su yönetiminden sağlığa, kültürel mirastan altyapıya kadar birçok konuda görüş ve önerilerini paylaşırken, ortaya çıkan öneriler belediye politikalarına yön veren raporlara dönüştürülecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Yurttaş Meclisleri, kent genelinde büyüyerek devam ediyor. İlk etapta Seferihisar, Menderes ve Torbalı'da düzenlenen toplantıların ardından ikinci etap buluşmaları Selçuk, Tire ve Bayındır'da başladı.

Selçuk'taki toplantıda yurttaşlar, kent yaşamına ilişkin görüş, öneri ve taleplerini doğrudan dile getirirken, ortaya çıkan fikirlerin gelecekte belediye politikalarına yön vermesi amaçlanıyor. 30 ilçede gerçekleştirilecek toplantıların ardından, İzmir genelini kapsayan bir Yurttaş İl Meclisi oluşturulacak. Böylece mahallelerden ilçelere taşınan sorunlar ve çözüm önerileri kent ölçeğinde değerlendirilerek somut politika önerilerine dönüştürülecek. Yurttaş Meclisleri kapsamında düzenlenen toplantılar kasım ayına kadar sürecek.

ÇAKAL: YURTTAŞLAR KENT YÖNETİMİNE DOĞRUDAN KATILIYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kentsel Adalet ve Eşitlik Şube Müdürü Deniz Kesimler Çakal, Yurttaş Meclisleri'nin her ilçenin kendi ihtiyaçları doğrultusunda şekillendiğini belirterek, 'Selçuk'ta kıyı alanları, su yönetimi ve sağlık başlıkları ele alındı. Vatandaşlarımız kent yönetimine doğrudan katılma fırsatı buldukları için oldukça heyecanlı ve memnun. Her ilçenin kendi demografik yapısına ve ihtiyaçlarına göre farklı temalar belirleniyor. Toplantılardan elde edilen veriler İzmir Planlama Ajansı tarafından analiz edilerek raporlaştırılacak. Yurttaşlarımızın yaşadıkları sorunları da ayrıca kayıt altına alarak ilgili birimlerimize ulaştıracağız. 30 ilçedeki toplantıları tamamladıktan sonra bir İzmir İl Meclisi oluşturacağız. Burada tüm ilçelerden gelen görüş ve öneriler yurttaşlarımızla paylaşılacak. Ortaya çıkan politika önerilerinin somut eylemlere dönüşmesi için İzmir Büyükşehir Belediyesi harekete geçecek' diye konuştu.