İçişleri Bakanlığı, Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı’nın görevden uzaklaştırıldığını duyurdu; karar, devam eden soruşturmalar kapsamında alındı.ANKARA (İGFA) - T.C. İçişleri Bakanlığı, Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı’nın görevden uzaklaştırılmasına ilişkin çarpıcı bir basın açıklaması yaptı.

Bakanlık, Kabadayı’nın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında “İcbar Suretiyle İrtikap” suçundan gözaltına alındığını ve İstanbul 8. Sulh Ceza Hâkimliği’nin 16.07.2025 tarihli ve 2025/912 sorgu sayılı kararı ile tutuklanmasına karar verildiğini belirtti.

Bu gelişme üzerine, Anayasa’nın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi gereğince Kabadayı, geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.