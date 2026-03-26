Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde sürücü güvenliğini sağlamak ve trafik kazalarının önüne geçmek amacıyla denetimler hız kesmeden devam ediyor.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik Pazaryeri İlçe Emniyet Amirliği'ne bağlı trafik ekipleri, ilçe giriş ve çıkış noktalarında gerçekleştirdikleri uygulamalarla adeta kuş uçurtmuyor.Yapılan denetimlerde araçlar tek tek durdurularak sürücülerin ehliyet, ruhsat ve sigorta kontrolleri titizlikle incelenirken, emniyet kemeri kullanımı, hız kurallarına uyum ve genel trafik güvenliği konularında da sıkı kontroller gerçekleştiriliyor.

Trafik ekipleri, sürücülere kurallara uymanın hayati önem taşıdığını hatırlatarak özellikle aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlallerinin geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekti. Denetimlerin sadece ceza yazmak amacı taşımadığı, asıl hedefin can ve mal güvenliğini korumak olduğu vurgulandı.

Yetkililer, vatandaşların huzur ve güvenliği için denetimlerin artarak devam edeceğini belirterek sürücülere şu çağrıda bulundu: 'Kurallara uyalım, hayatı koruyalım.'