Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi öğrencileriyle düzenlediği yaratıcı atölye ve farkındalık etkinlikleriyle sıfır atık bilincini yaygınlaştırmayı sürdürdü. Atıktan Sanata Atölyesi'nde bir araya gelen öğrenciler, farklı atık türlerini kullanarak hayal güçlerini ortaya koydukları özgün tablolar hazırladı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çevreye duyarlı bir gelecek inşa etme vizyonuyla sıfır atık bilincini toplumun her kesimine yaymaya devam ediyor.

Bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından her ay belirlenen temalar etrafında şekillenen etkinlikler; öğrencilerden ailelere, sanayi kuruluşlarından işletmelere kadar geniş bir kitleyi kapsayarak, sürdürülebilir atık yönetimi anlayışını kent genelinde güçlendiriyor.

ATIKLAR BİRER SANAT ESERİNE DÖNÜŞTÜ

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Sıfır Atık Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve Mart ayının teması olan 'Uluslararası Sıfır Atık Ayı' kapsamında Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri ile bir araya gelindi. Program kapsamında düzenlenen Atıktan Sanata Atölyesi'nde öğrenciler, farklı atık türlerini kullanarak hayal güçlerini ortaya koydukları özgün tablolar hazırladı. Atıkların birer sanat eserine dönüşmesi geri dönüşümün yaratıcı boyutunu gözler önüne sererken, bu da katılımcılara çevre bilincini eğlenceli ve etkili bir şekilde kazandırdı.

Etkinlikte İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İdil Sayımer ve Sıfır Atık Şube Müdürü Hüseyin Kılıç'ın katılımıyla 'Sıfır Atık Farkındalığı' söyleşisi gerçekleştirildi. Söyleşide sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarının önemi vurgulanırken, gençlerin bu süreçte üstleneceği rolün altı çizildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde yürütülen bu çalışmalar, sıfır atık bilincini yalnızca bir çevre politikası olmaktan çıkarıp, toplumsal bir yaşam kültürüne dönüştürmeyi hedefliyor.