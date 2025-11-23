Manisa'da Yunusemre ilçesinde bulunan Üzümcüler ilkokulu 2025-2026 Eğitim ve Öğretim yılının ilk kermesi düzenlendi.

MANİSA (İGFA) - Yunusemre Üzümcüler İlkokulu Okul Aile Birliği tarafından düzenlenen kermese veliler büyük destek verirken kermesten elde edeline bir kısmı okul ihtiyaçları için kullanılacak, bir kısmı ise Gazze halkına bağışlanacak.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: '2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılının ilk kermesi okulumuz bahçesinde yapıldı. Kermesimiz, velilerimizin büyük bir katılımıyla gerçekleşti. Annelerin birbirinden güzel ve lezzetli hazırlamış oldukları ikramlar öğrencilerimizce ve kermesimize gelen misafirlerce büyük takdir topladı. Kermesten elde edilen gelirin bir kısmı Gazze halkına bağışlandı. Okulumuzda yapılan bu kermesin gerçekleşmesinde emeği olan tüm idareci, öğretmen, okul çalışanı ve değerli velilerimize katkılarında dolayı teşekkür ediyoruz.' denildi.