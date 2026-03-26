Efes Selçuk, 27-29 Mart tarihlerinde Efes Ultra Maraton 2026'ya ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 'Dünya Mirasını Koşarak Keşfet' sloganıyla düzenlenen organizasyona 26 ülkeden 3 bin 400 koşucu katılacak.

İZMİR (İGFA) - Tarih, kültür, doğa ve sporu turizmle buluşturmayı amaçlayan Efes Ultra Maratonu, Limit Sensin ekibi tarafından Efes Selçuk Belediyesi'nin desteğiyle düzenleniyor.

Organizasyon öncesinde Selçuk Efes Kent Belleği'nde bir basın toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, başkan yardımcıları, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Hüseyin Kılınç ve Limit Sensin Ekip Koordinatörü Ali Cem Aktaş katıldı.

'DEĞERLERİMİZİ SPORLA TANITMAK İSTİYORUZ'

Limit Sensin Ekip Koordinatörü Ali Cem Aktaş, organizasyonun her geçen yıl büyüdüğünü belirterek; 'Bu yıl Efes Ultra Maratonu'nun 9'uncusunu düzenliyoruz. Türkiye'de dağ koşuları arasında katılımcı sayısı bakımından en kalabalık organizasyonlardan biri haline geldik. Şu anda 3 bin 400'ün üzerinde kayıtlı koşucumuz var. 'Dünya mirasını koşarak keşfet' sloganıyla hem merak uyandırmayı hem de bölgemizi spor aracılığıyla tanıtmayı hedefliyoruz. Gastronomimizi, kültürümüzü ve tarihi değerlerimizi daha geniş kitlelere anlatmak istiyoruz' dedi.

'DÜNYADA EŞİ BENZERİ OLMAYAN BİR PARKUR'

Yarış programı hakkında bilgi veren Aktaş, etkinlik alanının cuma günü Uğur Mumcu Sevgi Yolu'nda kurulacağını belirtti. Uzun etap olan 120 kilometrelik yarışın cumartesi günü saat 07.00'de başlayacağını, 27 kilometrelik etabın ise saat 08.00'de start alacağını ifade eden Aktaş, pazar günü kısa etapların koşulacağını ve saat 12.00'de ödül töreninin düzenleneceğini söyledi.

Parkurun eşsiz bir deneyim sunduğunu vurgulayan Aktaş; start noktasının müze önü olduğunu, koşucuların Efes Antik Kenti'nden geçerek Pamucak Sahili'ne ulaşacağını ardından Meryem Ana, Çamlık, Şirince, Belevi ve Keçi Kalesi güzergâhını takip ederek yeniden kent merkezine döneceklerini belirtti. Aktaş, bu rotanın doğal ve tarihi zenginlikleriyle dünyada benzeri olmayan bir destinasyon sunduğunu ifade etti.

Organizasyonun artık geleneksel hale geldiğini söyleyen Aktaş, organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen, katkı sunan Efes Selçuk Belediyesi, İlçe Kaymakamlığı, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne ve organizasyonu sahiplenen kent esnafına teşekkür etti.

'SPOR VE TURİZMİN BULUŞTUĞU BİR HAFTA SONU'

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hüseyin Kılınç ise organizasyonun, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Valilik, Atletizm Federasyonu, Kaymakamlık ve belediyenin katkılarıyla gerçekleştirildiğini belirterek tüm katılımcılara başarılı ve keyifli bir yarış diledi.

'KENTİMİZE VE ESNAFIMIZA DEĞER KATIYOR'

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, organizasyonun kentin tanıtımı ve yerel ekonomi açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Başkan Sengel; 'Efes Selçuk'u adım adım keşfetmeyi sağlayan ve 'Limit Sensin' sloganını gerçek anlamda yansıtan bu organizasyona ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Dokuz yıllık süreçte, koşucuların yalnızca yarışmadığı; aynı zamanda bu kadim toprakları deneyimlediği güçlü bir bütünlük oluştu. Bu yıl sporcuların aileleriyle birlikte 5-6 bin kişiyi ilçemizde ağırlayacağız. Bu durum hem esnafımıza hem de kentimizin tanıtımına önemli katkı sağlıyor' dedi.

Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen Kaymakamlık, Jandarma, Emniyet Müdürlüğü, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile belediye çalışanlarına teşekkür ederek Efes Ultra Maraton 2026'nın hayırlı olmasını diledi.