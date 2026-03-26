Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Belediyeler Birliği iş birliğinde düzenlenen 'Kıyı Kentleri Yerel Yönetim Politikaları Çalıştayı' akademisyenleri, yerel yönetim temsilcilerini ve farklı kurumlardan uzmanları bir araya getirdi.

MERSİN (İGFA) - Mersin'de çalıştayda kıyı alanlarının korunması, sürdürülebilir kullanımı ve yerel yönetimlerin kıyı yönetimindeki rolü kapsamlı olarak ele alındı.

Çalıştay'ın açılış konuşmasını Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer yaptı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde TBB Kıyı Kentleri Komisyonu iş birliğiyle düzenlenen 'Kıyı Kentleri Yerel Yönetim Politikaları Çalıştayı'; kıyı alanlarının korunması ve sürdürülebilir yönetimi ile kıyı kentlerine yönelik yerel politika önerilerinin geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirildi.

Akademisyenlerin, yerel yönetim temsilcilerinin ve farklı kurum ve kuruluşlardan uzmanların katıldığı çalıştayda; kıyı ve deniz ekosistemlerinin karşı karşıya olduğu riskler, kıyı alanlarının planlanması, mavi ekonomi ve kıyı yönetiminde yerel yönetimlerin rolü gibi başlıklar çok yönlü olarak ele alındı.

Çalıştayda; kıyının kamu yararına kullanımı, kamusal alanlar, kent hakkı, kıyıya erişim, engelli erişimi, mekânsal erişilebilirlik, kıyıların özelleştirilmesi, toplumsal eşitlik ve kentsel yaşam kalitesi gibi başlıklar gündeme geldi.

Kıyı ve deniz ekosisteminin korunması, çevresel sürdürülebilirlik ve dayanıklılık kapsamında; iklim değişikliği, deniz su seviyesi değişimi, biyolojik çeşitlilik, çevresel kirlilikler ve doğa esaslı çözümler öne çıkan konular arasında yer aldı.