KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir'in başkanlığında düzenlenen toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanları, İl Belediye Başkanları ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcıları hazır bulundu.

RAMAZAN ETKİNLİKLERİ DEĞERLENDİRİLDİ

Toplantıda AK Partili Belediyeler tarafından Ramazan ayı boyunca gerçekleşen iftar, sahur ve tüm etkinlikler hakkında değerlendirmeler yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; hizmeti esaslı, güçlü ve etkin yerel yönetim anlayışı tahkim edilerek, şehirleri daha ileriye taşıyacak adımların titizlikle hayata geçirileceği ifade edildi.

BÜYÜKAKIN: HİZMET ETMEYE DEVAM

Toplantı ile ilgili açıklama yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, son derece verimli geçtiğini belirtti. Başkan Büyükakın şunları söyledi: 'Genel Başkan Yardımcımız ve Yerel Yönetimler Başkanımız Sayın Mustafa Demir'in başkanlığında düzenlenen Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda bir araya geldik. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla, durmadan ve yorulmadan şehirlerimiz için üretmeye, en iyisini hedeflemeye devam ediyoruz. Toplantımız hayırlı, bereketli olsun.'