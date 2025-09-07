492 Sayılı Harçlar Kanununa bağlı tarifelerde yer alan silah taşıma ve bulundurma vesikalarına ilişkin maktu harç tutarları, Cumhurbaşkanı Kararı (Karar Sayısı: 10362) ile yeniden düzenlendi. Karar, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.ANKARA (İGFA) - Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı (Karar Sayısı: 10362) ile 492 Sayılı Harçlar Kanunu’na bağlı tarifelerde yer alan maktu harç tutarları yeniden belirlendi.

Buna göre karar kapsamında, Kanun’a bağlı (8) sayılı tarifenin “VI- Meslek erbabına verilecek tezkere, vesika ve ruhsatnamelerden alınacak harçlar” başlıklı bölümünün (16) numaralı fıkrasında yer alan maktu harç tutarları güncellendi. Bu düzenleme, meslek erbaplarına yönelik tezkere, vesika ve ruhsatname gibi belgelerden alınan harçların yeni tutarları belirlendi.

Karar, bugün itibariyle yürürlüğe girdi.