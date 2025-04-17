Bireysel emeklilik ve hayat sigortası sektörünün öncüsü Anadolu Hayat Emeklilik, sürdürülebilirlik alanında attığı adımlara bir yenisini ekleyerek Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi (UNEP-FI) tarafından oluşturulan Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Sigortacılık İlkeleri’ni (UNEP-FI PSI) imzaladı.İSTANBUL (İGFA) - Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Sigortacılık İlkeleri kapsamında Anadolu Hayat Emeklilik, sigorta faaliyetlerinde çevresel, sosyal ve yönetişim konularını karar alma süreçlerine entegre etmeyi taahhüt etti.

Şirket, sürdürülebilirlik alanındaki kararlılığını Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi (UNEP-FI) çatısı altında geliştirilen Sürdürülebilir Sigortacılık İlkeleri’ne (PSI) imza atarak bir kez daha vurguladı ve bu adımla sigorta sektörünün çevresel, sosyal ve yönetişim (ÇSY) risklerini yönetmesine rehberlik eden küresel çerçeveyi benimseyerek sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlama taahhüdünü pekiştirdi.

Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Dolgun, çalışanların müşteriler ve iş ortaklarıyla birlikte farkındalık oluşturmayı, yaygın ve etkili çözümler geliştirmeyi önemsediklerini söyledi. Dolgun, "Bu adımı, sadece şirketimiz adına değil, sektörümüz adına da bir sorumluluk olarak görüyor ve daha yaşanabilir bir dünya için tüm paydaşlarımızla birlikte sürdürülebilirlik yolculuğumuzu kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.