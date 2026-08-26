Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Şehzadeler Belediyesi iş birliğiyle 5-8 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Manisa Bağbozumu Şenlikleri'nin tanıtımı, Tarihi Kurşunlu Han'da gerçekleştirilen basın toplantısıyla yapıldı. Şenlik, Manisa'nın köklü bağcılık kültürünü yeniden kent yaşamıyla buluşturmayı amaçlıyor.

MANİSA (İGFA) - Manisa'nın en önemli tarımsal değerlerinden biri olan üzüm ve bağcılık kültürünü daha görünür hale getirmek, üreticinin emeğine sahip çıkmak ve şehir ile kırsal arasındaki bağı güçlendirmek amacıyla düzenlenen Manisa Bağbozumu Şenlikleri, 5-8 Eylül tarihleri arasında Şehzadeler'de gerçekleştirilecek.

Şehzadeler Belediyesi ile Manisa Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen şenliklerin tanıtımı Tarihi Kurşunlu Han'da düzenlenen basın toplantısıyla yapıldı. Toplantıya Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, Genel Sekreter Yardımcıları, Başkan Danışmanları, Belediye Başkan Yardımcıları, daire başkanları ve birim müdürleri katıldı.

Basın toplantısında şenliğin programı, hedefleri ve Manisa'nın bağcılık mirasına yönelik çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Manisa'nın yaşadığı ekonomik ve sosyal zorluklara rağmen üzüm konusunda Türkiye'nin başkenti olduğu gerçeğinin değişmediğini belirterek, Manisa'nın bu değerinin çok daha fazla anlatılması gerektiğini söyledi. Manisa'nın yalnızca üzümüyle değil, sanayisi ve diğer tarımsal ürünleriyle de Türkiye'nin önemli üretim merkezlerinden biri olduğunu ifade eden Başkan Dutlulu, sanayileşme sürecinde tarım alanlarının ve üretim gücünün korunması gerektiğine dikkat çekti. Başkan Dutlulu, 'Manisa, yalnızca üzümüyle değil, aynı zamanda sanayisiyle de çok önemli bir kent. Ancak sanayileşirken tarımımızı ve üretimimizi korumamız gerekiyor' dedi.

Zeytin, üzüm ve diğer tarımsal ürünlerin Manisa için büyük bir güç olduğunu vurgulayan Başkan Dutlulu, üzümün de buğday gibi stratejik bir ürün olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Manisa'nın yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın önemli üzüm merkezlerinden biri olduğunun daha fazla anlatılması gerektiğini ifade eden Dutlulu, Alaşehir, Sarıgöl ve diğer ilçelerin kendine özgü üretim değerleriyle bu mirasın önemli parçaları olduğunu söyledi.

Bağbozumu Şenlikleri'nin önemli amaçlarından birinin de şehir merkezi ile kırsal arasındaki bağı yeniden güçlendirmek olduğunu belirten Başkan Dutlulu, üretimin, üzümün ve bağcılığın yeniden şehir yaşamının bir parçası haline getirilmesi gerektiğini söyledi.