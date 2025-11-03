Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Polonyalı yazar Slavomir Mrozek'in derinlikli eseri 'Sığıntılar' adlı oyunla, tiyatro tutkunlarını bir araya getirdi.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli'de büyük beğeni toplayan oyunu sanatseverlerle birlikte izleyen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, güçlü performansları için tüm ekibi tebrik etti.

SANATSEVERLERDEN 'SIĞINTILAR'A YOĞUN İLGİ



'Sanat Şehri Denizli' vizyonuyla çalışmalarına devam eden Denizli Büyükşehir Belediyesi, 2025-2026 sanat sezonunda sahnelediği oyunlarla, sanatseverleri buluşturmaya devam ediyor. Şehir Tiyatrosu oyuncuları, Polonyalı Yazar Slavomir Mrozek'in başyapıtı olan 'Sığıntılar' adlı oyunu tiyatro tutkunları için sahneledi.



Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi Fatma Yıldız Salonu'nda sahnelenen ve büyük ilgi gören oyunu izleyenler arasında Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Genel Sekreter Yardımcısı Özgür Başkurt ile Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Mehmet Selçuk ve çok sayıda sanatsever yer aldı.



Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Sinan Küçüköz tarafından sahneye uyarlanan oyun, mültecilik olgusunu çarpıcı bir dille ve farklı bir bakış açısıyla ele alarak izleyicilere sunuyor. Mültecilik kavramını derinlemesine ele alan eserin güçlü atmosferi ve güncel mesajları, tiyatro seyircisinden ise tam not almayı başardı.



BAŞKAN ÇAVUŞOĞLU OYUNCULARI TEBRİK ETTİ



Gecenin sonunda sahneye çıkarak tüm ekibi tebrik eden Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, oyunun sanatsal başarısının ötesinde, taşıdığı insani mesajın önemine vurgu yaptı. Başkan Çavuşoğlu, 'Oyun, verdiği güçlü insani mesajlarla hepimizi düşündürdü. Ama en önemlisi, oyunculuğunuzdaki o samimiyet ve duygu derinliği etkileyiciydi. Ben büyük bir keyif aldım. Gördüğüm kadarıyla salon da sizinle aynı hisleri paylaştı. Bu alkışlar, emeğinize ve yüreğinize sağlık demenin en güzel yolu. Sanat Şehri Denizli'de sanata ve tiyatroya verdiğimiz önemin ne kadar doğru olduğunu bir kez daha görüyoruz. Bu şehir, kültür ve sanatla nefes alacak' ifadelerini kullandı.



ŞEHİR TİYATROSU KENTİ KÜLTÜR VE SANATLA BULUŞTURACAK



Şehir Tiyatrosu, bu sezon yalnızca yetişkin oyunlarıyla değil, aynı zamanda çocuk oyunlarıyla da tiyatroseverlere sanat dolu günler yaşatmaya devam edecek. Ayrıca, sezon boyunca farklı sahnelerde Denizlililerle buluşmanın yanı sıra, turne programıyla da kenti kültür-sanatla buluşturacak. Şehir Tiyatrosu'nun sahnelediği oyunları izlemek isteyen tüm sanatseverler, 'ebilet.denizli.bel.tr' adresinden biletlerini temin edebilir.