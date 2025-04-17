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Bornova’nın ardından geçtiğimiz Şubat ayında Kemalpaşa’da da izleyicilerle buluşan “Sığınamayanlar”, fiziksel, cinsel ve psikolojik şiddete maruz kalan kadınların bir sığınma evinde yaşadığı dramatik olayları konu alıyor. Gerçek yaşam öykülerinden ilhamla hazırlanan oyun, toplumsal farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

Ayça Üzüm’ün kaleme aldığı ve Fatih Ay’ın yönetmenliğini üstlendiği oyun, 23 Çarşamba günü saat 18.00’de Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Uğur Mumcu Sahnesinde sahnelenecek.

Bornova Kent Konseyi Tiyatro Grubu, gerçek hikâyelerden ilham alan güçlü oyunuyla 1. Manisa Mesir Tiyatro Festivali’nde sahne alacak. İZMİR (İGFA) - Bornova Kent Konseyi Tiyatro Grubu’nun büyük beğeni toplayan “Sığınamayanlar” oyunu, Bornova Belediyesi’nin desteğiyle bu kez 1. Manisa Mesir Tiyatro Festivali’nde tiyatroseverlerle buluşuyor.