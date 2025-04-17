SAKARYA (İGFA) - Türk Dil Kurumu Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Harun Şahin’in “Türk Dünyasının Birliği Yolunda Ortak Yazı Diline Doğru” başlıklı semineri; Karapürçek Kaymakamı Kübra Baka Kılıç, İl Millî Eğitim Teftiş Kurulu Başkanı İbrahim Demirbaş, okul yöneticileri ve öğretmenlerin katılımıyla Şehit Mustafa Geyve Ortaokulu Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Türkçe'nin kökeninden başlayarak alfabenin ortak yazı dili olmasındaki tarihsel süreçten, telaffuzun iletişimdeki öneminden bahsedilen seminerde, 1. Türkoloji Kongresi’nden günümüze uzanan ortak alfabe arayışları ve 2021-2024 yılları arasında yapılan güncel alfabe toplantılar hakkında da bilgiler verildi. Doç. Dr. Harun Şahin konuşmasında gençlerin araştırarak öğrenmelerine, materyaller yoluyla öğrenmelerinin kalıcı hâle getirilmesine imkân tanıyan Dilimizin Zenginlikleri Projesi ile, Türkiye Yüzyılı’nda Türk dünyasının kültürel bağlarının hatırlatıldığını ifade etti. Türk dünyasının kopmaz dil birliğinin uzak coğrafyalarda dahi kenetleyici olduğunu belirten Şahin, dilin korunması adına yapılan tüm projeleri desteklediklerinin altını çizdi.

Seminerin sonunda Karapürçek Kaymakamı Kübra Baka Kılıç, Doç. Dr. Harun Şahin’e teşrifleri ve dikkat çektiği önemli konular için teşekkürlerini sunarak günün anısına hediyesini takdim etti.