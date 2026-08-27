SASKİ, Karasu'da içme suyu kontrolünü en üst seviyeye çıkarmak ve su yönetimini tek bir merkezde toplamak amacıyla geniş kapsamlı bir altyapı çalışması gerçekleştiriyor. Çalışmalar kapsamında 5 mahalleye planlı su kesintisi uygulanacak.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Karasu'nun su arzını garanti altına alan çalışmalarını sürdürüyor.

Pompa yenileme ve şebeke bakım işlemlerinin eş zamanlı yürütüleceği saha operasyonunda suyun abonelere en kısa sürede ulaştırılması için ekipler mesai mefhumu gözetmeksizin aralıksız çalışacak.

Bölgede bugüne kadar devreye alınan tüm yeraltı su kaynakları tek bir merkezde birleştiriliyor. Yapılacak müdahale sayesinde içme suyunun kalite kontrolü ve takibi en etkin şekilde gerçekleştirilecek. Çalışma kapsamında ayrıca bölgedeki su iletimini sağlayan yüksek kapasiteli pompalarda yenileme işlemleri yapılacak. Şebekenin su basıncı ve akış dengesi korunmuş olacak.

5 MAHALLE'DE PLANLI KESİNTİ UYGULANACAK

Gerçekleştirilecek geniş kapsamlı şebeke bakım ve pompa yenileme operasyonu nedeniyle Karasu'nun 5 mahallesinde zorunlu olarak planlı su kesintisine gidilecek. Aziziye, Yalı, İncili, Kabakoz ve Yeni Mahalle'yi kapsayan kesinti, 27 Ağustos Perşembe günü saat 18.00 itibarıyla başlayacak. Ekiplerin yoğun mesaisiyle sürdürülecek çalışmaların, 28 Ağustos Cuma günü saat 11.30'da tamamlanarak bölgeye yeniden su iletilmesi planlanıyor.