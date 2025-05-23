Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesindeki Sıfır Atık Hareketi, Depozito Yönetim Sistemi ile güçleniyor. “Depozitosu Olan Ambalajlar” logolu plastik, cam ve alüminyum ambalajlar, iade makinelerinde toplanarak geri dönüştürülecek.ANKARA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Sıfır Atık Hareketi kapsamında Depozito Yönetim Sistemi’ni hayata geçirdi.

“Depozitosu Olan Ambalajlar” (DOA) logosu taşıyan plastik, cam şişeler ve alüminyum ambalajlar, DOA İade Makineleri’ne bırakılarak geri dönüşüme kazandırılacak.

Sistem, denizlerdeki plastik kirliliğini azaltmayı, depolama alanlarını ve enerjiyi verimli kullanmayı hedefliyor. Aynı zamanda teknoloji transferi ve yerli üretimi teşvik ederek kayıt dışı üretimi önleyecek, ekonomiye katkı sağlayacak.