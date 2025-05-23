Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Kurban Bayramı tatilinin, hangi günleri kapsadığına ilişkin bir paylaşımda bulundu.ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından, Kurban Bayrmı'ndaki resmi tatil günlerine ilişkin paylaşımda bulundu.

“Yakın zamanda idrak edeceğimiz mübarek Kurban Bayramı münasebetiyle 5 Haziran Perşembe (Arefe) günü öğleden sonra başlamak üzere 6-7-8-9 Haziran 2025 tarihlerinde (Bayramın 1’inci, 2’nci, 3’üncü ve 4’üncü günü) kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır" diyen Altun, "Kamuda normal mesai düzenine 10 Haziran Salı günü dönülecektir. Kurban Bayramımızın şimdiden mübarek olmasını, birliğimizi, beraberliğimizi pekiştirmesini Allah’tan niyaz ediyor, bayram vesilesiyle yola çıkacak tüm vatandaşlarımıza hayırlı ve sağ salim yolculuklar diliyoruz.” ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/fahrettinaltun/status/1925883651880800700