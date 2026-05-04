AK Parti'nin son 1 yılda dijital mecralar, ulusal ve yerel medyalar, sosyal platformlarında görünürlüğünün artması, partideki köklü değişimin oy oranlarına ve sokağa hissedilir derecede yansıması kamuoyunda AK Parti Genel Başkan yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar'ın başında bulunduğu ekibin yaptığı başarılı ve sonuç odaklı çalışmalar olarak görülüyor.

ANKARA (İGFA) - AK Parti stratejisini, Türkiye Yüzyılı vizyonunu ve değişimi bakanlıklarla, STK'larla, yerel ve ulusal medyalarla paylaşan Faruk Acar, gerçekleştirdiği iletişim ve stratejik çalışmalar sayesinde AK Parti'nin iletişim alanında kabuk değiştirmesine, dijital mecralar, ulusal ve yerel medyalar, sosyal platformlarda görünürlüğün artmasına ve doğru ve anlaşılır dil kullanımının anketlerdeki oy oranlarının yükselmesine neden oldu şeklinde yorumlanıyor.

Araştırma sonuçlarına göre, halkın iktidar partisine olan güveninin bu denli artmasının nedeni olarak Ak Parti'nin son 1 yılda dijital mecralar, ulusal ve yerel medyalar, sosyal platformlardaki görünürlüğünün hissedilir derecede artması ve parti politikalarının dijital mecralar, ulusal ve yerel medyalar, sosyal platformlar aracılığıyla doğru, net ve etkin bir şekilde anlatılıp tanıtılması olarak belirtiliyor.

AK PARTİ TEK SES VE TEK YÜREK OLARAK HAREKET EDİYOR

Tanıtım ve Medya Başkanlığının yaptığı çalışmalara tüm bakanlar, genel başkan yardımcıları ve milletvekilleri başta olmak üzere tüm teşkilat mensuplarının aktif olarak katılması, Ak Parti'nin sesinin daha gür çıkmasına, parti politikalarının ve hayata geçirilen projelerin vatandaşa daha etkili duyurulmasını sağlıyor.

Tüm teşkilatlara günlük olarak gönderilen 'AK Söylem', sahaya Genel Merkez ile Anadolu'nun en ücra köşesindeki teşkilat mensubuna aynı dili kullanma ve söylem birlikteliği olarak yansıyor.

Medya alanındaki tüm kişi ve kurumlarla kurulan güçlü iletişim, başarının en önemli faktörlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Faruk Acar, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 23 Şubat 2025'te AK Parti MYK üyeliği, Tanıtım ve Medya'dan sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevlerine getirilmişti.