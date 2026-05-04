Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, doğum izninin 24 haftaya çıkarılması kapsamında 8 haftalık ilave izin için başvuruların bugün itibarıyla başladığını duyurdu.

ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, doğum izni düzenlemesindeki yeni uygulama kapsamında annelere yönelik ilave izin sürecinin başladığını açıkladı.

Düzenlemeyle birlikte doğum izni süresi 24 haftaya çıkarılırken, bu süreden yararlanmak isteyen anneler için 8 haftalık ek izin imkânı sağlandı.

Yeni uygulamaya göre, doğum iznini tamamlamış ancak 24 haftalık toplam süreyi doldurmamış anneler ilave 8 haftalık izinden faydalanabilecek.

Düzenleme, 16 Ekim 2025 ve sonrasında doğum yapan tüm anneleri kapsıyor. Başvurular, yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 10 iş günü içinde yapılabilecek. Bu kapsamda annelerin en geç 15 Mayıs Cuma günü mesai bitimine kadar başvurularını tamamlaması gerekiyor.

İlave izinden yararlanmak isteyen annelerin, çalıştıkları kurumlara yazılı dilekçe ile başvurmaları yeterli olacak. Bakanlık, düzenlemenin çalışan annelerin doğum sonrası süreçlerini daha esnek ve destekleyici hale getirmeyi amaçladığını bildirdi.