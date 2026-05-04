Emniyet Genel Müdürlüğü, çocukların dijital ortamda güvenliğini sağlamak amacıyla zararlı içerik ve şiddet içeren dijital mecralara karşı mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Emniyet Genel Müdürlüğü, çocukların dijital dünyada güvenliğini artırmaya yönelik farkındalık çalışmaları kapsamında videolu bir paylaşım yaptı. Paylaşımda, çocukların bilişsel ve sosyal gelişimini destekleyen nitelikli dijital içeriklerin önemine dikkat çekildi.

Açıklamada, internetin doğru ve bilinçli kullanımının çocukların sağlıklı gelişimi açısından kritik bir rol oynadığı vurgulandı. Dijital çağda güvenli internet kullanımının hem aileler hem de toplum için öncelikli bir konu haline geldiği ifade edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, çocukları olumsuz etkileyebilecek zararlı içerikler, şiddet içeren oyunlar ve uygun olmayan dijital platformlara karşı mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirtti. Bu kapsamda farkındalık çalışmalarının devam edeceği kaydedildi.

