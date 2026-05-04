Emniyet Genel Müdürlüğü, çocukların dijital ortamda güvenliğini sağlamak amacıyla zararlı içerik ve şiddet içeren dijital mecralara karşı mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Emniyet Genel Müdürlüğü, çocukların dijital dünyada güvenliğini artırmaya yönelik farkındalık çalışmaları kapsamında videolu bir paylaşım yaptı. Paylaşımda, çocukların bilişsel ve sosyal gelişimini destekleyen nitelikli dijital içeriklerin önemine dikkat çekildi.

Açıklamada, internetin doğru ve bilinçli kullanımının çocukların sağlıklı gelişimi açısından kritik bir rol oynadığı vurgulandı. Dijital çağda güvenli internet kullanımının hem aileler hem de toplum için öncelikli bir konu haline geldiği ifade edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, çocukları olumsuz etkileyebilecek zararlı içerikler, şiddet içeren oyunlar ve uygun olmayan dijital platformlara karşı mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirtti. Bu kapsamda farkındalık çalışmalarının devam edeceği kaydedildi.

Çocuklarımızın bilişsel ve sosyal gelişimini destekleyen nitelikli içerikler, dijital çağda her zamankinden daha büyük önem taşıyor. İnternetin doğru ve bilinçli kullanımı; çocuklarımızın sağlıklı gelişimi ve güvenli bir dijital ortam açısından belirleyici bir rol oynuyor.: pic.twitter.com/DrZOSsOnIx — Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) May 2, 2026