İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 55 ilde düzenlenen siber suç operasyonlarında çocuk müstehcenliği, dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına karıştığı tespit edilen 301 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlarda 50 kişi tutuklandı.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Siber Suçlarla Mücadele kapsamında son 6 gündür devam eden geniş çaplı operasyonların bilançosunu paylaştı. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve MASAK koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, 55 ilde toplam 301 şüpheli yakalandı.

Operasyonlar kapsamında 50 şüpheli tutuklanırken, 39 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerle ilgili işlemler sürüyor.

Şüphelilerin; müstehcen çocuk görüntüleri barındırdığı, sosyal medya ve oltalama siteleri üzerinden yatırım danışmanlığı, ürün satışı, sosyal yardım ve kredi vaadiyle dolandırıcılık yaptığı, kişisel verileri yasa dışı şekilde paylaştığı, yasa dışı bahis ve kumar oynattığı, bahis sitelerine para transferine aracılık ettiği tespit edildi.

Bakan Yerlikaya, vatandaşları siber suçlara karşı dikkatli olmaya çağırarak, şüpheli durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aranmasını isterken, 'Bu suç şebekeleriyle mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz' dedi.