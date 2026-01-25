Türk müziğinin güçlü sesi Sibel Can, sömestir tatilinde Kıbrıs'ta tatil yapan müzikseverlerle buluştu.

İSTANBUL (İGFA) -Sibel Can, Kıbrıs Arkın Otel sahnesinde verdiği konserle izleyicilerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Sömestir tatili için Kıbrıs'ı tercih edenlerin en büyük eğlence adreslerinden biri Sibel Can konseri olurken, geceye olan yoğun ilgi nedeniyle rezervasyonlar günler öncesinden tükendi.

Zarafeti, sahne enerjisi ve geniş repertuvarıyla dinleyicilerini adeta müzikal bir yolculuğa çıkaran Sibel Can, sevilen şarkılarını hep bir ağızdan söylenen anlara dönüştürdü.

Duygusal parçalardan hareketli eserlere uzanan performansı, konuklardan uzun süre alkış aldı. Kıbrıs Arkın Otel'de gerçekleşen bu özel konser, sömestir tatilinin en çok konuşulan etkinlikleri arasında yer aldı. Sibel Can yeni yılda yine birbirinden sürprizli Sony Music Türkiye etiketli çalışmalarıyla dinleyicileriyle buluşmaya devam edecek.