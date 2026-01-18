Ünlü sanatçı Sibel Can, soğuk bir İstanbul akşamında Cahide Palazzo sahnesinde şarkılarıyla misafirlerinin içini ısıttı.

İSTANBUL (İGFA) - Amor Gariboviç imzalı, müthiş detaylara sahip siyah elbisesiyle sahne alan Sibel Can, sahneye adım attığı ilk andan itibaren aurasıyla tüm mekanı etkisi altına aldı.

Zarif, neşeli ve iletişim gücü yüksek tavırlarıyla misafirlerinin ilgisini bir an olsun kaybetmeyen sanatçı, eşsiz yorumu ve güçlü sahne performansıyla unutulmaz bir konser gecesine daha imza attı. Geçtiğimiz hafta katıldığı ödül töreninde zarafeti, güzelliği ve sempatik tavırlarıyla dikkatleri üzerine çeken Sibel Can, gecenin en çok konuşulan isimleri arasında yer almıştı.

Gecede Sibel Can, unutulmaz hit olmuş şarkılarının yanı sıra Sony Music Türkiye etiketiyle yayımlanan Drama albümünden sevilen eserleri de seslendirdi. Türk arabesk ve sanat müziğinin en güzel örneklerine repertuarında geniş yer veren sanatçı, aynı zamanda duayen isimlerin eserlerini de yorumlayarak sahnedeki müzikal zenginliğini ortaya koydu. Ayrıcalıklı yorumu ve güçlü sahne hakimiyetiyle dinleyicilerine duygu dolu, özel bir müzik gecesi yaşattı.