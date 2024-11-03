Ünlü sanatçı Sibel Can, önceki gün Cahide Palazzo sahnesinde muhteşem bir konsere imza atarak, kış sezonunun startını verdi.İSTANBUL (İGFA) - Yaz sezonu boyunca verdiği konserlerinde müzikseverlerle kucaklaşan ünlü sanatçı Sibel Can, Cahide’deki sezonun ilk konserinde de yine eşsiz sesi ve yorumu ile unutulmaz bir müzik şölenine imza attı.

Rezervasyonları günler öncesinden tükenen mekanı hıncahınç dolduran misafirler, ünlü sanatçının tüm şarkılara eşlik ederek dev bir koro oluşturdular.

Amor Gariboviç’in ‘Anka Kuşu Çiçeği’ konseptli defilesinin en özel tasarımlarından birini tercih ederek sahne alan Sibel Can, kostümünü toplanmış saçları ve ölçülü makyajı ile tamamladı.

Dolu dolu geçen konserlerinin yanı sıra, bir süredir titizlikle hazırladığı albümü ile de dinleyicilerinin karşısına çıkmaya hazırlanan ünlü sanatçı Sibel Can, en üretken sanatçılar arasında yer alıyor.

‘Müzik benim doğal ortamım. Şarkı söylemeyi, müzikle iç içe yaşamayı çok seviyorum. Müzik olan her yerde huzur da vardır’ diyen Sibel Canyeni yıl hediyesi olarak çıkartacağı albümünü yakında dinleyicileri ile buluşturacağını müjdeledi.