Osmangazi Kent Konseyi bünyesinde kısa süre önce kurulan Anadolu İncisi Korosu, Osmangazi Gösteri Merkezi'nde verdiği konserle Türk müziğinin sevilen eserlerini sanatseverlerle buluştururken, sergilediği başarılı performansla izleyicilerden büyük alkış aldı.

Osmangazi Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Osmangazi Kent Konseyi tarafından oluşturulan Anadolu İncisi Korosu, Osmangazi Gösteri Merkezi'nde verdiği konserle sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Türk müziğinin sevilen eserlerinin seslendirildiği konsere Osmangazi Belediye Başkan Vekili Necati Gezer, Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Sevim Sakallı, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz, DSP İl Başkanı Mehmet Seskır, Osmangazi Belediyesi meclis üyeleri, vatandaşlar katıldı. Salonun tamamen dolduğu gecede, sanatseverler birbirinden özel eserlerle adeta duygu dolu bir yolculuğa çıktı.

Kısa Sürede Başarılı Performanslarıyla Takdir Topladılar

Koro tarafından seslendirilen ve yıllardır dillerden düşmeyen eserler, izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü. Anadolu'nun farklı kültürlerini ve ezgilerini taşıyan parçalara, salonu dolduran vatandaşlar zaman zaman hep bir ağızdan eşlik etti. Dinleyiciler, başarılı performansları uzun süre alkışlayarak koronun heyecanına ortak oldu. Sahne performansı, uyumları ve repertuvar seçimleriyle dikkat çeken Anadolu İncisi Korosu, kısa sürede ortaya koyduğu başarıyla takdir topladı. Gecede hem duygusal hem de coşkulu anlar yaşanırken, müziğin insanları bir araya getiren güçlü etkisi bir kez daha hissedildi.

'Güzel Bir Konserdi'

Konserin ardından açıklamalarda bulunan Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Sevim Sakallı, kısa sürede büyük bir emek ortaya koyan koro üyelerini tebrik etti. Başkan Sevim Sakallı, 'Osmangazi Kent Konseyi olarak, 2 ay önce kurduğumuz Osmangazi Kent Konseyi ile Anadolu İncisi Koro'muzun konserini izledik. Gayet güzel dakikalar geçirdik, mutlu olduk. Bir an dertlerimizden uzaklaşıp, kendimizi dinledik. Amatör bir çalışma olmasına rağmen güzel bir konserdi. 2 aylık bir çalışmada bu kadar başarılı olmaları gerçekten takdire değer. Kendilerini kutluyorum. Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın'a, koromuza ve tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyoruz.' ifadelerini kullandı.

Osmangazi Belediye Başkan Vekili Necati Gezer ve Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Sevim Sakallı, alkışlarla ödüllendirdikleri Anadolu İncisi Korosu'nu tebrik ederek çiçek takdim etti.