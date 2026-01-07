Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin SAMEK merkezlerinde düzenlediği atölye çalışmaları kapsamında anaokulu ve ilköğretim öğrencileri, mutfak ve doğa temalı etkinliklerle hem eğlendi hem de uygulamalı eğitimlerle öğrenmenin keyfini yaşadı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, çocuklara yönelik hazırladığı uygulamalı eğitim programları kapsamında SAMEK merkezlerinde anaokulu ve ilköğretim öğrencilerini bir araya getirdi. Ziyaret ve atölye çalışmalarıyla gerçekleşen etkinliklerde öğrenciler hem eğlenceli vakit geçirdi hem de üretmenin ve öğrenmenin keyfini yaşadı.

Program kapsamında Pafuli Kreş ve Anaokulu öğrencileri Donatım Mutfak'ta düzenlenen cupcake süsleme atölyesine katılırken, Mefkure İlköğretim Okulu öğrencileri Arifiye SAMEK'te doğa temalı uygulamalı çalışmalar gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi, bu etkinliklerle çocukların el becerilerini geliştirmeyi, çevre bilincini artırmayı ve erken yaşta üretimle tanışmalarını amaçladı.

MİNİK ŞEFLERDEN RENKLİ CUPCAKE'LER

Pafuli Kreş ve Anaokulu öğrencileri, Donatım Mutfak'ta aşçı önlükleri ve şapkalarını giyerek mutfak atölyesine katıldı. Rengârenk süslemelerle kendi Cupcake'lerini hazırlayan minikler, hem eğlendi hem de mutfak kültürüne dair keyifli bir deneyim yaşadı.