Deniz Kuvvetleri’ne ait bir SH-70 helikopteri, DENİZKURDU-II/2025 Tatbikatı sırasında Antalya açıklarında teknik arıza nedeniyle denize acil iniş yaptı.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), DENİZKURDU-II/2025 Tatbikatı kapsamında Antalya açıklarında görev yapan Deniz Kuvvetleri’ne ait bir SH-70 helikopterinin teknik arıza nedeniyle denize acil iniş yaptığını duyurdu.

Helikopterde bulunan dört personelin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kontrol amacıyla hastaneye sevk edildikleri açıklandı.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1922210637234483332

Bakanlık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olayla ilgili detaylı incelemelerin devam ettiğini belirtti.