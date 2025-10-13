Edirne Keşan'da 2001 yılından bu yana yetersiz fiziki koşullara sahip kiralık bir binada hizmet veren Keşan Sosyal Güvenlik Merkezi, Keşan, İpsala ve Enez ilçelerindeki 123 bin vatandaşa hizmet sunmakta zorlanıyor. Yeni hizmet binası için ihale aşamasına gelinirken, vatandaşlar, modern bir SGK binası için çağrıda bulundu.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) -Keşan SGM, Keşan Esnaf ve Sanatkârlar Odaları binasının 195 metrekarelik zemin katında, 16 personelle faaliyet gösteriyor. Ancak bina, personel ve vatandaş yoğunluğunu karşılayamıyor, deprem performans analizi ihtiyacı ve yangın yönetmeliğine uygunluk sorunları dikkat çekiyor.

Yerel medyada binanın sağlamlığına ilişkin endişeler dile getiriliyor.

Keşan'ın İspat Cami Mahallesi'nde SGK'ya tahsis edilen arsada yeni bina için süreç ilerliyor.

2020 yılında arsanın SGK adına tahsis edildiği, başlangıçta 500 metrekare planlanan inşaat alanının Keşan'ın büyüme potansiyeli, organize sanayi bölgesi ve deniz hudut kapıları nedeniyle 923 metrekare çıkarılırken, 15 Nisan 2024 tarihinde Keşan Belediyesi ruhsatı onayladı. 15 Ocak 2025 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, projeyi 2025 yatırım programına alınan yatırımla ilgili SGK İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığı, projeyi ihale aşamasına getirdi.

Keşan, İpsala ve Enez'deki yaklaşık 123 bin vatandaşa hizmet veren SGM'nin mevcut binası, Trakya'daki diğer merkezlere kıyasla yetersiz bulunduğunu belirten vatandaşlar, 'Keşan gibi hızla gelişen bir ilçenin SGK'si böyle bir binada hizmet vermemeli. Yeni binanın ihalesi bir an önce yapılmalı ve temel atılmalı. Özellikle AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal'ın konu ile ilgilenerek Keşan'a modern bir SGK binasını kazandırmasını istiyoruz' diyerek isteklerini dile getirdi.