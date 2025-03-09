Bunlar da ilginizi çekebilir

Bakan Bak, tebrik paylaşımında, “Hırvatistan’ın Osijek kentinde düzenlenen Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda kadınlar 10 M havalı tabanca finalinde altın madalya kazanan milli sporcumuz Şevval İlayda Tarhan’ı tebrik ediyorum. Avrupa şampiyonu olarak bizleri gururlandıran milli sporcumuzun başarılarının devamını diliyorum. Kazanılan altın madalyada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Dünyanın en iyileri Erciyes'e geliyor

Dünyanın en iyileri Erciyes'e geliyor

ANKARA (İGFA) - Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Şevval İlayda Tarhan’ı yayımladığı mesajla tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Şevval İlayda Tarhan için tebrik mesajı yayımladı.Şevval İlayda Tarhan AVRUPA ŞAMPİYONU!????