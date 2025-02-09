Sevgililer Günü Pazarı bu yıl 13-14 Şubat tarihleri arasında Çanakkale'de İskele Meydanı’nda düzenlenecek.ÇANAKKALE (İGFA) - Sevgililer Günü Tasarım Pazarı’nda el emeği sanatsal objeler, takılar ve aksesuarlar ile tekstil ürünleri gibi çeşitli hediyelik eşyalar yer alacak.

Çanakkale Sanat Köyü Oluşturma ve Yaşatma Derneği, Çanakkale Kültür ve Sanat Derneği ile Sınırlı Sorumlu Sanatçı Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’nin ortaklaşa düzenlediği ve Çanakkale Belediyesinin desteklediği Sevgililer Günü Tasarım Pazarı kurulacak

13-14 Şubat 2025 tarihlerinde, 12.00 – 18.00 saatleri arasında İskele Meydanı’nda düzenlenecek olan Sevgililer Günü Tasarım Pazarı’nda el emeği sanatsal objeler, takılar ve aksesuarlar ile tekstil ürünleri gibi çeşitli hediyelik eşyalar yer alacak.