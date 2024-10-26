Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Şeref Aldanmaz, kendisinin Yenikarpuzlulu olduğunu ve genç bir yönetim olduğunu belirterek “Bana gelen teklifi kabul ettim. Burada 4 sezon çalıştım, şampiyonluk yaşadım. Genç yönetime yardımcı olmak için bu görevi kabul ettim. 1.Amatör Yenikarpuzluspor’a yakışmıyor. Süper Amatör de olması lazım. İmkanları güzel, fena değil, genç yöneticilerin emekleri çok BaşkanTugay Pektaş benim eski sporcum. Yönetim kurulumda benim sporcularımdan kurulu. Geldiler ben de bu görevi kabul ettim. Şeref hocanın olduğu yerde hedef var. Hedefimiz şampiyon olarak süper amatör lige çıkmaktır. Takım çalışmalara 2 gün önce başlamış, hazırlık maçı da yapacağız.” Dedi.

Kaynak: igf