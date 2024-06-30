Keşanspor’un eski futbolcusu Şeref Aldanmaz, kulüp başkanlığına aday olduğunu açıkladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşanspor’un yapılacak kongresi öncesi aday çıkmamasına üzüldüğünü belirten eski futbolculardan Şeref Aldanmaz, “Her şeyden önce size çok teşekkür ediyorum. Basın olmasa biz sesimizi duyuramıyoruz. Keşan’da bütün sporseverleri canı gönülden selamlarımı sunuyorum. Kongre öncesi yapılması gereken şeyler varken olmadı neden? Kulüp üyelerinin kaç kişi olduğunu, önceden biz üyeydik, biz hala üyemiyiz değil miyiz? Bunu bilmiyorum, duyduğumuza göre 50 üye var. Aday olacak arkadaşlarımız mecburen korkuyor, çekiniyor.” Dedi.

BEN BAŞKANLIĞA ADAYIM

Keşanspor kongresinde aday olacağını da açıklayan Aldanmaz, “Keşanspor sahipsiz kalmaz, bir lira da param yok. Ama bu işin altından kalkacağımdan eminim. Keşanspor çok zorlu bir süreçler içerisinde geçti. Bu işi atlatacağımı biliyorum, Keşanspor sahipsiz kalmaz. Olmazsa seyirciyle, taraftar gruplarıyla hep beraber toplanıp bir liste yaparız, çıkıp takımımıza sahip çıkarız. Keşanspor’u layıkıyla temsil ederiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Aldanmaz, kongrenin nerde ve saat kaçta olacağı konusunda da br açıklamanın olmadığını belirterek “Keşan dışındaydım, yer belli değil. Keşanspor’un bir lokali yok, toplanılacak bir yerimiz yok. Yıllardır bir lokalimiz vardı. Futbolcu arkadaşlarımızı biz nasıl ikna edip getireceğim, nerede anlaşmamızı yapacağız. Koskoca Keşanspor’un tarih yazmış adını aldığım Keşanspor’un lokali yok nereler geldi.”dedi.

YÖNETİME TEŞEKKÜR EDİYORUM AMA KENDİ BİLDİKLERİ DOĞRULTUSUNDA GİTTİLER

Bundan önceki yönetime teşekkür eden Aldanmaz, “Ama çok yavan kaldılar. Kendi bildikleri doğrultusunda gittiler. Yönetim şu anda diyor ki kimse bize bir şey sormuyor, 5 seneden beri buradasınız hiçbir zaman Şeref hocaya gelip bişey sormadınız. Mehmet Hardal’a gelip sormadınız. Ben 50 yılımı Keşanspor’a verdim. Şimdi bıraktık bakalım ne yapacaklar diye bakıyorlar. Keşanspor sahipsiz kalmaz, eğer sahipsiz kalacaksa ben alacağım. Bir kez daha söylüyorum bir kuruş param yok. Olduğu kadar toplarım oradan, bu arada hocalık yapmayacağım. Ama bu işe gönül verenlerle beraber bir yere vuracağız. Taraftar grubuyla halkımızla, maddi manevi, daha önce bize söz verenlerden ben yerine getireceğinden eminim.”

Aldanmaz, Mehmet Özcan başkanla daha önce çalıştığını vurgu yaparak açıklamasını şöyle sürdürdü. “Kenidisi sporun ne olduğunu biliyor. Gerçekleri biliyor, ama doğru adım atması gerekiyor. Keşan Belediyesi’nde maddi sıkıntılar çok var. Keşanspor’a en az 10 milyon TL lazım. Benim gözlemlediğim şu yıllardır daha önce de projeler sundum, getirdim tesis yapalım dedik, olmadı yapamadık. Onu yapalım dedik bunu yapalım yok. Hep karşı geldiler. Ben Keşanspor’a menfaatim için gelmeyeceğim, Keşanspor’dan bir kuruş para kazanmış değilim. Hocalık bile yaparken cebimden harcadım. Bir de benim çok üzüldüğüm konu değinmiştim, buraya futbolcuyu nasıl ikna edeceğiz gelsin diye. Keşanspor toplantılarını görüşmelerini, transferlerini nerede yapacak. Lokalimiz yok bu çok üzücü bir konu. Lokalimize gelen sporcularımıza kupalarımızı, tarihteki fotoğrafları görmesi lazım. Yoksa buraya koşa koşa gelirler. Keşanspor bir markadır. Onun için benim ricam, başkanlarımın ellerini taşın altına koyacaklarından eminim.”

KEŞANSPOR’A TESİS YAPIN İSMİNİZ SONSUZA DEK YAŞATIN

Keşanlı iş insanlarına da seslenen Aldanmaz, “Niçin Keşanspor’a bir tesis yapıp adınızı vermiyorsunuz? Bu koltuklar hepsi geçici geriye isminizi bırakın. Çok üzülüyorum, Keşanspor’u medyadan takip ediyorum. Sosyal medyadan bakıyorum, nereler geldik. Keşansporlu arkadaşlarımızla bir grubumuz var. Orada da Keşanspor’u istişare ediyoruz. Pandemiden bu yana Keşan’da bir araya geliyorduk. Yine bu buluşmayı da gerçekleştireceğiz. Arkadaşlarım iyi niyetli, hepsi bir şeyler paylaşıyor neden buraya emek verdiler. Burada isim yaptılar. Ama öyle ama böyle aile edindiler, para kazandılar. Ama çok güzel bir dostluklarımız var, ama her zaman Şeref Aldanmaz olarak yoluma devam ederim. Keşanspor için hiç kimse aday olmazsa ben başkanlığa adayım bunu da buradan açıklıyorum.” dedi.

14 TEMMUZ GEÇ BİR TARİH

Aldanmaz, kongrenin 14 Temmuz da yapılması durumunda geç bir tarih olacağına da vurgu yaparak açıklamasını şöyle noktaladı:

“Önce takımın hocası ile anlaşma gerekli ve daha sonra da transfere hocanın verdiği liste doğrultusunda transfere başlayacaksın. Lisanslarımız nerede, mühür nerede, lokalimiz nerede? Yani bunlar hep sorun. Şu anda 100 tane futbolcu getiririm, varsa getirecek adam gelsin. Bizleri hep dışladılar, hep attılar. Çok konuşuyor Şeref hoca dediler. Ben doğruyu söylediğim için beni istemiyorlar. Ben dışarıdan da desteklerim, Keşanspor maçlarını hiç kaçırmadım bir sürü futbolcu izledim. Ama hepsi gitti gidiyor arıyorlar beni hocam ne yapayım diyorlar. Ben de belirsizlikten dolayı git diyorum. Bir bütçe olması lazım, bu tesis işinin bir an önce halledilmesi lazım. Yetkililere sesleniyorum ne olur Keşanspor’un lokalini geri alın. Taraftar grubuyla, seyirciyle Keşanspor’a sahip çıkacağız.”