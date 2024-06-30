En iyi yat yarışçılarını bir araya getirerek yelken sporunun gelişimine katkı sağlayan ve 11 yıldır İstanbul-Tirilye arasında düzenlenen Olympos Regatta yelken yarışı, 12. yılında yenilenerek rotasını Bursa'dan çekti. 9-18 Ağustos 2024 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek olan 12. Olympos Regatta, değişen formatı ve zenginleşen programıyla yelken severlere unutulmaz deneyimler yaşatacak.İSTANBUL (İGFA) - “Yelkenin Yeni Modası” mottosuyla rotasını oluşturan 12. Olympos Regatta yelken yarışının değişen formatı, 28 Haziran akşamı Watergarden SPX Mega Mağazası’nda düzenlenen bir lansmanla tanıtıldı.

Yeni dönemde TAYK Slam X Eker Olympos Regatta adını alan organizasyon, bir yelken festivali olarak 9-18 Ağustos 2024 tarihlerinde İstanbul Setur Marina’da yapılacak.

Rüzgârın rehberliğinde, denizin enginliğinde yeni ufaklara yelken açan 12. Olympos Regatta, yeni etapları ve zenginleşen programıyla yaz sezonuna damgasını vuracak.

Tekneler, rengârenk yelkenleri ile izleyenlere üst düzey bir yarış rekabeti sunarken, festival alanının misafirleri 16-18 Ağustos’ta Slam’in düzenleyeceği yoga etkinlikleri ve DJ performanslarla keyifli anlar yaşayacak.

TAYK Slam X Eker Olympos Regatta’nın bir haftadan uzun süren bir periyotta yapılacak olması, yarışa katılacak tekne ve yelkenci sayısının da artmasını sağlayacak.

Yüzlerce teknenin ve yelkencinin boy göstereceği organizasyon, 7’den 70’e tüm yelkencilerin nefes kesen mücadelesine sahne olacak. Önceki yıllarda yapılan IRC0, IRC1, IRC2 ve IRC3 sınıflarının yanı sıra 2024’te J70 ve Hareketli Salma kategorileri de yarışın programına eklenecek.

Eker Süt Ürünleri Genel Müdürü Ahmet Eker, bu yıl Olympos Regatta’yı İstanbul'da bir festival olarak gerçekleştireceklerini belirtti. Daha önce İstanbul’dan Bursa Trilye'ye gidip gelindiğini anımsatan Eker, "Bu sefer İstanbul'da bütün yelken sınıflarını kapsayan bir organizasyon olacak. J70 sınıfı ve Hareketli Salma sınıfları organizasyonda yer alacak. Burada en büyük amacımız bütün yelken camiasını tek bir organizasyon altında toplamak. Sporda yaptığımız bütün sponsorluklarda olduğu gibi bunu önümüzdeki senelerde de devam ettirip daha çok sporcuyu bu işin içine dahil etmeyi amaçlıyoruz. Bu organizasyonda bize destek veren Türkiye Yelken Federasyonu, Galatasaray Kulübü, Setur ve SPX'e teşekkür ediyorum.” dedi.