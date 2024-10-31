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İkili ve heyetler arası görüşmeye geçen Erdoğan ve Faye, görüşmelerin ardından anlaşmaların imza töreni sonrasında ortak basın toplantısı düzenleyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fay onuruna resmi akşam yemeği verecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Faye, merdivenlerde Türkiye ve Senegal bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.

Erdoğan ve Faye'nin tören alanındaki yerlerini almasının ardından bando iki ülkenin milli marşlarını çaldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Diakhar Faye'yi resmi törenle karşıladı. ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede Senegal Cumhurbaşkanı Faye'yi makam aracını karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.