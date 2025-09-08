Meteoroloji'ye göre Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'de sağanak yağış bekleniyor. İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda ve bazı bölgelerde kuvvetli yağış öngörülüyor. İç kesimlerde sıcaklık düşecek; rüzgar kuzeyden hafif esecek.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 8 Eylül Pazartesi gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Buna göre Türkiye'nin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz (Bayburt dışında) bölge geneli ile Kırklareli, Tekirdağ, Afyonkarahisar ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; İç Anadolu'nun kuzeydoğusu (Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Sivas) ve Aksaray çevreleri ile Niğde ve Kayseri'nin güney kesimleri, Adana'nın kuzey çevreleri ve Kahramanmaraş'ın batısında yer yer kuvvetli olması beklenirken, hava sıcaklığının iç kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı bildirildi.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, arasıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteoroloji'nin günlük hava tahminin de bir de 'kuvvetli yağış' uyarısı yer aldı.

İç Anadolu'nun kuzeydoğusu (Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Sivas) ve Aksaray çevreleri ile Niğde ve Kayseri'nin güney kesimleri, Adana'nın kuzey çevreleri ve Kahramanmaraş'ın batısında yer yer kuvvetli olması beklendiğinden dolayı vatandaşlar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıldı.